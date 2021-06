Santarcangelo, approvate le modifiche al regolamento e le tariffe della Tari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 30 Giugno 2021

Al Consiglio comunale di Santarcangelo del 29 giugno, terminati i preliminari di seduta con la risposta e la presentazione di nuove interrogazioni, sono intervenuti Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande (Motus), direttori artistici di Santarcangelo Festival per la presentazione della cinquantesima edizione. A seguire, il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti, che si adegua alle novità introdotte dalla nuova normativa nazionale. L’assessore al bilancio Emanuele Zangoli, nell’illustrare l’argomento, ha spiegato che si tratta di una materia delicata e complessa, che tocca la cura e la tutela dell’ambiente. Con le nuove disposizioni, infatti, oltre al fatto che scompare la definizione di rifiuti assimilati urbani, le utenze non domestiche avranno la possibilità di conferire i rifiuti attraverso un gestore privato, un’opzione che richiede un’attività di vigilanza da parte dell’ente affinché il conferimento avvenga in maniera corretta. La delibera è stata approvata con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo), l'astensione di Un Bene in Comune e del gruppo Lega Salvini premier Romagna.



APPROVATE TARIFFE TARI 2021 Il piano economico-finanziario subisce modifiche sostanziali, ha spiegato l’assessore Zangoli, e tuttavia per l’anno in corso i costi a carico delle utenze domestiche si abbasseranno nella misura del due per cento, mentre quelli delle utenze non domestiche registreranno una riduzione dell’8,9 per cento. Inoltre, grazie a un contributo di 265.000 euro dello Stato il peso della Tari nei confronti delle categorie economiche maggiormente penalizzate dall’emergenza sanitaria sarà completamente azzerato o ridotto del 50 per cento per il 2021. La delibera ha ottenuto il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, l'astensione di Un Bene in Comune e del gruppo Lega Salvini premier Romagna.



Non è invece stata approvata la mozione del consigliere Gabriele Stanchini (Lega Salvini premier Romagna) per la riqualificazione del parco della Stazione: a favore hanno votato i gruppi di opposizione, mentre hanno espresso voto contrario quelli di maggioranza.



La mozione proposta dal consigliere Marco Fiori per l’intitolazione della rotatoria situata al crocevia Pozzolungo/Andrea Costa alla memoria dei Maestri Secondo e Raoul Casadei, è stata infine ritirata dallo stesso proponente, impossibilitato a essere presente durante la trattazione dell’argomento.