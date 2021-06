Lascia dopo 40 anni lo storico direttore della biblioteca di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 14:24 - 30 Giugno 2021

Gustavo Cecchini il primo da destra (primo da sinistra il sindaco Piccioni).



Dopo 40 anni di onorato servizio è giunto il momento della pensione per il Direttore della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico Gustavo Cecchini.



Impiegato a tempo indeterminato dal 3 aprile del 1981, oggi per lui si conclude un percorso importante che lo ha visto impegnato a dare lustro al Comune grazie all’attività della Biblioteca e agli apprezzati eventi filosofici da lui organizzati, che hanno portato negli anni a Misano grandi nomi del panorama filosofico e culturale italiano. “A nome di tutta l’amministrazione comunale – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Gustavo Cecchini per tutto quello che ha fatto per Misano. Non solo nella gestione della Biblioteca, ma anche per aver fatto conoscere in tutta Italia il nome del nostro Comune grazie agli eventi di qualità che ha saputo organizzare. Ora potrà godersi il meritato riposo, ma non dovrà farci l’abitudine: contiamo sulla sua collaborazione per dare continuità alle rassegne filosofiche estive e invernali”.