San Giovanni in Marignano, conclusi i lavori di ampliamento del cimitero di Pianventena

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:15 - 30 Giugno 2021

In foto: Cimitero Pianventena.

Si sono da poco conclusi gli interventi principali relativi al secondo stralcio dell’ampliamento del cimitero Pianventena.

In particolare, sono stati realizzati 40 loculi suddivisi in tre blocchi.

I lavori sono il completamento dell’intervento che prevedeva la realizzazione di 5 nuovi blocchi da destinare a loculi e di un blocco da destinare ad ossari.

I lavori saranno completati con la realizzazione di altri piccoli interventi di miglioria del cimitero.



Il Sindaco Daniele Morelli afferma: “Questo secondo stralcio completa l’investimento di oltre 200.000 € per il cimitero della frazione Pianventena superando definitivamente le criticità degli anni passati. Il prossimo investimento, per oltre 400.000 € complessivi riguarderà un ulteriore stralcio di ampliamento presso il Cimitero Capoluogo, già inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. La programmazione delle esigenze è la cifra del nostro operato che anticipa le esigenze del territorio prima del loro verificarsi. Il tutto si inserisce in uno sforzo sugli investimenti che si concretizzerà visivamente alla cittadinanza attraverso l’apertura di numerosi cantieri nei prossimi mesi”.