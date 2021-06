Marco Alessandrini è il 42esimo presidente del Rotary Club di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:37 - 30 Giugno 2021

Da sinistra Maurizio Mancuso e Marco Alessandrini.



Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Maurizio Mancuso la presidenza in vista dell’annata 2021-2022 passa a Marco Alessandrini, 42° presidente del Club.



Marco Alessandrini sarà affiancato nel consiglio direttivo dalla vicepresidentessa Roberta Mariotti e da Daniele Bedogni, Paolo Gasperoni, Fabio Mariani, Alessandro Mori, Marco Manfroni, Fabrizio Santarini e Claudio Selvagno.



Completano il consiglio, in qualità di past president, Paolo Braccini, Maurizio Mancuso, Piero Mutolo e Cesare Trevisani, e in qualità di esterno al consiglio l'Istruttore del Club Pietro Gobbi.



Marco Alessandrini è un ex pilota del 23° Gruppo Caccia Intercettori del 5° Stormo di Rimini Miramare. Lasciata l'Aeronautica Militare è transitato in Alitalia dove ha volato per 23 anni come Comandante. Dal 2016 è responsabile dell'addestramento presso una importante scuola di volo nazionale per piloti di droni e il suo ingresso nel Rotary è avvenuto nel 2001.



La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta al Grand Hotel di Rimini.