Reggini presenta "nel salotto" di Riccione la nuova nata di casa Audi

Attualità

Riccione

| 12:35 - 30 Giugno 2021

L'Audi Manager Andrea Scranni con il team Audi Cristian, Andrea, Fabio e Massimo.



+++Pubbliredazionale+++



Martedì 29 giugno - Audi Q4 e-tron inaugura l’estate nel ‘salotto’ di Riccione. È in viale Ceccarini, infatti, e più precisamente in prossimità del Balena Lounge Bar, il nuovo locale di tendenza che con la Q4 e-tron condivide il lancio inaugurale, che il pubblico ha potuto ammirare questa sportiva dal fascino ineguagliabile al suo debutto.



Ai nastri di partenza dell’estate, la presentazione ufficiale della Q4 e-tron, auto totalmente elettrica è stata un’occasione speciale per riproporre i temi cari al brand Audi che il Gruppo Reggini persegue con visione ed obiettivi condivisi.



“La visione del futuro di Audi, che l’azienda Reggini fa propria, è chiara: - ha spiegato Maria Reggini - ridurre le emissioni di CO₂ fino a diventare carbon neutral entro il 2050.

Per raggiungere questo traguardo, occorre abbandonare ciò che ci lega al passato e immaginare nuovi scenari di mobilità, così come nuovi stili di vita. La transizione ecologica e digitale è una delle grandi sfide del nostro tempo. E ogni contributo è importante, a partire dall’interno dell’azienda.”



Con l’arrivo della nuova Audi Q4 e-tron, il mondo della mobilità elettrica compie un ulteriore passo in avanti e una straordinaria accelerazione, diventando ancora più semplice e flessibile. Merito di soluzioni all-inclusive dedicate e grazie a un’offerta che prevede soluzioni intelligenti sia per la ricarica a casa che in viaggio.



Nuova Q4 e-tron è un’auto che rappresenta il futuro ed è il connubio perfetto di tecnologia, sportività e funzionalità. Il progetto Q4 nasce per offrire una grande abitabilità interna garantendo uno spazio pari a quello delle vetture di categoria superiore; molte funzioni sono gestite attraverso le superfici touch sul volante e l'e-tron route planner pianifica e ottimizza le soste di ricarica. A questo si aggiunge l'inedito head-up display con realtà aumentata che copre un'area virtuale di 70" e consente quindi di integrare nel campo visivo del guidatore preziose informazioni sulla guida e sul percorso. Fra le sue eccellenze, va detto che è la prima Audi avvalersi del sistema audio premium SONOS: dieci altoparlanti ad alte prestazioni che trasformano la musica in un’esperienza indimenticabile.



Audi Q4 e-tron: un’auto, insomma, che, come recita il claim, “Apre la mente. Allarga gli orizzonti".