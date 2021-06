Rimini, gli hotel della provincia fanno rete per la sicurezza, nasce "Oppa"

Turismo

30 Giugno 2021

Sicurezza tema fondamentale in tutti i settori, soprattutto in quello del lavoro specie se prevede costanti contatti con il pubblico.



Federalberghi – Associazione Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, Federalberghi Rimini, Federalberghi Riccione, Associazione Italiana Albergatori Cattolica, Associazione Italiana Albergatori Misano Adriatico, FILCAMS-CGIL Rimini, FISASCAT-CISL Romagna e UILTuCS Emilia Romagna, hanno deciso di costituire l’organismo paritetico provinciale degli alberghi per tutta la provincia di Rimini, denominato OPPA.



L’organismo paritetico ha il compito di organizzare in collaborazione coi datori di lavoro e coi rappresentanti sindacali tutte le iniziative utili e necessarie alla sicurezza.

Ad esempio un organismo paritetico provvede alla elaborazione di linee operative o protocolli in periodo COVID, sovrintende alla programmazione di percorsi formativi di base e/o avanzati per gli operatori del settore, nonché elabora la programmazione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali noti anche come RLST.

Gli RLST, che ovviamente non ricoprono alcuna funzione ispettiva, hanno prevalentemente il compito di sostenere, assistere, consigliare e, talvolta, stimolare i datori di lavoro nell’adozione di ogni iniziativa volta a rimuovere preventivamente i rischi ed i pericoli in ambito di lavoro nonché a prevenire ogni possibile situazione che possa cagionare traumi o infortuni ai lavoratori o agli stessi utenti/clienti.



Inoltre, gli RLST nella loro funzione di rappresentanza dei lavoratori possono relazionarsi con i lavoratori al fine di raccoglierne le esigenze ed i problemi al fine di riportarli direttamente al datore di lavoro.

Con la costituzione dell’OPPA si conclude e si perfeziona sul territorio riminese l’offerta nel settore del terziario (commercio, pubblici esercizi, alberghi e servizi in genere) in materia di sicurezza di lavoro. Tra l’altro l’OPPA rappresenta la prima esperienza di Organismo Paritetico del settore degli Alberghi in tutta Italia.



Per aderire è sufficiente contattare il numero di telefono 0541.58.258 dalle 09.00 alle 12.30 oppure scrivere alla mail oppa.rimini@hotmail.com