| 12:20 - 30 Giugno 2021

I tecnici del Gruppo Hera hanno lavorato tutta la notte per individuare le cause di un guasto che ha interessato l’acquedotto di Bellaria, in conseguenza del quale, nella parte “monte” della località, da ieri sera, martedì 29 giugno, si sono verificate interruzioni di servizio.

Al momento il servizio è stato ripristinato, sebbene con una pressione dell’acqua ridotta, tuttavia salvo imprevisti entro il pomeriggio di oggi la situazione dovrebbe tornare alla completa normalità.