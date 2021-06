A Rimini il maggior numero di autobus con oltre 20 anni di età

Attualità

Rimini

12:07 - 30 Giugno 2021

Autobus di linea.

Tra chiusure, blocchi alla circolazione e restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ed economica in atto, il 2020 è stato un anno difficile anche per il mondo del trasporto merci e persone su strada. Continental, brand che da 150 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione, ha realizzato un Osservatorio sui macro trend del trasporto pesante Per capire quanto ha inciso la pandemia sullo sviluppo del comparto dei mezzi pesanti in Emilia Romagna, l’Osservatorio ha analizzato i dati relativi alle nuove immatricolazioni, ai tipi di alimentazione, all’anzianità e alle categorie Euro* del parco circolante in Regione e nelle singole province.

Emilia Romagna, calo di immatricolazioni autobus: Rimini in crescita con +140%

Nel 2020 in Italia le immatricolazioni di mezzi pesanti per il trasporto merci con oltre 16t sono state 19.616, il 14,2% in meno rispetto al 2019. L’Emilia Romagna fa registrare la stessa percentuale negativa con il -14,8% di nuove targhe. A livello provinciale, Rimini è tra le province col segno meno e chiude col -23,2%.

Uno scenario simile si presenta per il trasporto persone dove le immatricolazioni di autobus di oltre 3,5t in Italia sono passate da 4.935 del 2019 a 3.404 del 2020 (-31%). La Regione anche in questo caso registra una diminuzione, ma piuttosto lieve, pari solo al 2,5%. Quattro le province in crescita, con Rimini che arriva a +140%.

L’Emilia Romagna è tra le regioni con più autocarri elettrici e ibridi

Lo scorso anno, il parco circolante di autocarri merci in Italia ha raggiunto le 4.221.718 unità. In tutte le province, compresa Rimini, l’ibrido si attesta allo 0,2% e l’elettrico rimane sullo 0,1%.



Il parco autobus nel nostro Paese registra nel 2020 99.883 unità.

In Emilia Romagna il gasolio è il tipo di alimentazione più diffusa, ma a differenza della maggior parte delle regioni italiane, rimane sotto il 90% (85,2%). Segue poi il metano con 12% e il benzina e gas liquido all’1,3% (percentuale più alta a livello nazionale). Sotto l’1%, elettrico, ibrido e benzina, fonti di alimentazione che arrivano a toccare quota 0 a Rimini.

A Rimini il maggior numero di autobus con oltre 20 anni di età

La fascia di anzianità maggiormente rappresentata all’interno del parco circolante italiano di mezzi pesanti per il trasporto merci è quella da 10 a 15 anni (18,9%), seguita dai 15-20 anni (17,9%) e 20-30 anni (15,7%).

Stesso panorama di percentuali anche in Emilia Romagna: 19,4% per la fascia 10-15 anni, 17,7% per la successiva e 15,6% per i veicoli 20-30enni. La percentuale di autocarri più vecchi, che superano i 40 anni, (3,4%) è di pochissimo superiore alla quota di veicoli di massimo un anno, e nettamente inferiore se si considera anche la fascia di mezzi di massimo 2 anni (7,4%). Anche a Rimini si ripete lo stesso scenario, con simili percentuali.

Oltre il 20% degli autobus in Emilia Romagna superano i 20 anni, mentre quelli più giovani di massimo 5 anni sono oltre il 25%. Considerando le medesime fasce di età, Rimini rimane la provincia con i mezzi più vecchi con il 37% di ultraventenni ma anche una di quelle con il maggior numero di veicoli di massimo un anno (6%).



Categorie Euro ancora troppo datate

Dall’analisi della categoria Euro dei mezzi pesanti per trasporto merci in circolazione a livello nazionale emerge un’importante presenza di veicoli molto recenti (Euro 5 ed Euro 6), che corrisponde al 31,8% del totale; ciò nonostante, quelli più vecchi (Euro 0, Euro 1 ed Euro 2) continuano a coprire una quota superiore (33,3%).

Il 35,3% degli autocarri in Emilia Romagna è Euro 5 e 6, e il 29% di categorie più datate. Anche a Rimini, gli Euro 5 e 6 superano, anche se di poco, la categorie 0,1 e 2 (31,3% vs 30%).

In Italia la percentuale di autobus appartenenti alle categorie Euro 5 ed Euro 6 si attesta al 38,2%. Vi è però ancora in circolazione un’ampia quota di categorie più vecchie, ed Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 arrivano al 38,6% del totale.

Con percentuali molto simili tra di loro la somma di Euro 5 e 6 in Emilia Romagna arriva a 48,3%, mentre le categorie più datate si fermano al 38,4%. Rimini registra la quota più alta di mezzi Euro 0 e 1 (sopra il 18% e il 5%), e oltre il 42% del parco rientra nella fascia di categorie Euro 0-2, a fronte del 37,4% di categorie recenti.