Cattolica, sferra un pugno ad un Carabinieri e scappa su una Jaguar

Cronaca

Cattolica

| 11:16 - 30 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Guida in stato di ebbrezza e, all'alt dei Carabinieri, risponde tirando un pugno al volto al militare. I fatti sono accaduti nella notte tra martedì e mercoledì a Cattolica. Due persone erano a bordo di una Jaguar e stavano transitando in via Francia. Alla guida del mezzo un 27enne di origini calabresi ma residente a Sassofeltrio, in evidente stato di ebbrezza.

Il 27enne era in auto con un 31enne di Crotone: durante i controlli entrambi sono stati aggressivi e minacciosi e il 27enne ha finito per colpire al volto uno dei Carabinieri prima di scappare. E' iniziato immediatamente l'inseguimento che si è concluso, grazie anche all'aiuto dei Carabinieri di Urbino, quando entrambi sono stati trovati nelle proprie abitazioni a Sassofeltrio.

Entrambi, già pregiudicati, sono stati arrestati per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato con obbligo di firma. Ai due è stato anche sospeso il reddito di cittadinanza. Il Carabiniere ha riportato lievi lesioni.