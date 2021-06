"La notte dei tram", cento anni dalla nascita del tram elettrico a Rimini

Attualità

| 10:16 - 30 Giugno 2021

Il primo filobus.

Cento anni fa, il 2 luglio 1921, Rimini si dotava tra grandi polemiche politiche dell'agognato tram elettrico. Il moderno mezzo di trasporto sostituiva il vecchio e logoro tramway a cavalli e nel corso degli anni avrebbe raggiunto Miramare e Riccione per essere pensionato con la costruzione dell'odierna filovia (linea 11). Una storia che si inserisce nei convulsi anni dell'ascesa del fascismo al potere sia nazionale che cittadino e che incrocia le dinamiche di un'offerta turistica che abbraccia un nuovo modello di crescita che ne avrebbe determinato le successive fortune.

La breve e tormentata esistenza della tranvia è protagonista de "La notte dei tram", una passeggiata in notturna lungo i binari scomparsi che propone l'Aperitivo Ferrotranviario, consueto appuntamento estivo giunto alla quinta edizione dedicato all'approfondimento storico dei temi del trasporto pubblico con un occhio di riguardo per il divertimento ed il modellismo di tutte le scale.

L'appuntamento per due passi al fresco della sera è giovedì 1 luglio. Ritrovo ore 20.45 a Rimini presso il Parco Fellini (Fontana dei Quattro Cavalli), partenza della camminata alle ore 21.00 circa. Ad accompagnare i partecipanti gli storici del trasporto pubblico Roberto Renzi e Lorenzo Celli. Per coloro che non riuscissero a partecipare l'intero evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "CTR Aperitivo Ferrotranviario".