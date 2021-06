San Marino Baseball, arriva il lanciatore Herny Centeno

Sport

Repubblica San Marino

| 10:04 - 30 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Il San Marino Baseball comunica l’ingaggio di Henry Centeno, lanciatore destro reduce dalla partecipazione, col Venezuela, al torneo di qualificazione olimpica.

Nell’ultima partita giocata ha tenuto a zero l’Olanda, ha vinto la gara da partente e nei suoi 7 inning ha concesso appena 2 valide con 1 base ball e 6 strike-out a una formazione solida e pericolosa come quella Oranje.

Classe ’94, nativo di Araya (Venezuela), Henry Jesus Ysaih Centeno è un pitcher alto 1.88 che è stato firmato dai Rays nel 2010, all’età di 16 anni. Dopo un inizio di carriera nelle squadre affiliate Rays, cresce e diventa protagonista di altissimo livello in Lega Invernale venezuelana con Navegantes del Magallanes (2016-2018) e Bravos de Margarita (2018-2021).

A livelli di eccellenza l’ultima regular season con i Bravos, chiusa con una media ERA di 2.04, la seconda in assoluto in un campionato competitivo e durissimo.

Il San Marino Baseball dà un caloroso benvenuto a Centeno, che vestirà la casacca numero 15 e sarà già disponibile per questo weekend con Godo.