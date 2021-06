Cronaca

Rimini

| 19:25 - 29 Giugno 2021

L'auto in fiamme spenta dai Vigili del Fuoco.

Nel tardo pomeriggio di martedì 29 giugno, intorno alle ore 19, un'auto ha preso fuoco al semaforo della consolare per San Marino in via della Repubblica a Rimini. La causa dell'incendio non è chiara, potrebbe essere legata all'autocombustione dovuta al caldo. Gli occupanti sono usciti incolumi dall'abitacolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e gli agenti della Polizia locale per la gestione del traffico veicolare data l'ora di punta.