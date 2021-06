Basket B, Simoncelli saluta RBR: 'Mi nasce il secondo figlio, mi riavvicino a casa'

Sport

Rimini

| 19:21 - 29 Giugno 2021

RivieraBanca Basket Rimini comunica con grande dispiacere che Alexander Simoncelli non sarà più un giocatore biancorosso dalla prossima stagione. La decisione è stata presa dal giocatore per motivi personali legati alla nascita, che dovrebbe avvenire a giorni, del suo secondo figlio e la conseguente necessità di restare vicino casa con la sua famiglia.

La Società ringrazia di cuore Alex per questo anno e mezzo in maglia RBR dove non solo ha incantato tutti con le sue giocate, ma anche sempre dimostrato tanta dedizione e passione per questo progetto, per questa città e per i nostri splendidi tifosi.

"Nel periodo di quarantena ho parlato con la Società e da parte loro c'era la volontà di rinnovare il mio contratto, ma avendo già un figlio di 5 anni ed un altro in arrivo questo avrebbe voluto dire vederli massimo tre giorni al mese. - queste le parole di Simoncelli in merito alla sua decisione - Già prima della scorsa stagione avevo pensato di riavvicinarmi a casa, poi confrontandomi con la Società ho capito che c'era la possibilità di riscattare la stagione interrotta dal Covid puntando ad arrivare fino in fondo. Voglio vivermi il bimbo che nascerà, adesso ho modo di essere quasi tutti i giorni a casa. Mi dispiace veramente tanto perchè avrei voluto che finisse in un altro modo, però la famiglia viene prima di tutto."

Se si fosse trattato solamente di una questione sportiva, saresti rimasto a Rimini?

"Assolutamente sì perchè mi sono trovato benissimo, se avessi giocato a Rimini 10 anni fa avrei firmato per rimanere tanti anni! Le persone sono accoglienti e vivono di pallacanestro, c'è un'ottima Società dietro che vuol fare bene ed è sana... e poi c'è il mare!"

Quanto è stato difficile accettare un finale di stagione così amaro dopo un campionato pieno di incognite e problemi legati al Covid?

"Non riesco ancora ad accettarlo e quando ci penso mi viene il magone. Quando sono arrivato qui venivo da Chieti dove ero fuori squadra e Rimini mi ha dato la possibilità di tornare a giocare e far vedere le mie qualità. Ho deciso di rimanere facendo dei sacrifici familiari, eravamo arrivati a 5-6 giornate dalla fine che avevamo trovato la giusta quadra anche dal punto di vista tecnico: è un anno che non mi ridarà indietro nessuno, con la possibilità a 34 anni di vincere il campionato in una piazza storica come questa. Si percepiva quella sensazione di poter arrivare in fondo, c'erano gli occhi giusti dei senior che volevano vincere ed i giovani ci venivano dietro: è una ferita che rimane aperta, col tempo si rimargina però più ci penso più mi viene il nervoso."

La squadra era convinta di poter conquistare la promozione in A2?

"Assolutamente sì, ho sempre detto che durante l'anno dovevamo diventare più solidi possibile e penso che al momento giusto ci eravamo riusciti: vincere 3-0 contro Cremona era un bel segnale, Piacenza è una squadra forte però sono convinto che ce la saremmo giocata per com'eravamo esperti. Sarebbe stato poi il campo a decidere, ma per come vivo io il basket ero fiducioso nelle nostre possibilità di vincere il campionato. Eravamo tutti concentrati verso un unico obiettivo: la Società ha fatto degli sforzi importanti a stagione in corso con Fumagalli e Peroni, tutti i giovani erano coinvolti."