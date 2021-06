Balli abusivi e assembramenti sulla spiaggia di Riccione: "Non è una discoteca"

Attualità

17:45 - 29 Giugno 2021

Sul sito di Dagospia è stata pubblicata la segnalazione di un lettore, che attraverso um video testimonia balli sfrenati in una spiaggia di Riccione, in quella che viene definita una discoteca. "Siamo sicuri che le discoteche non siano già aperte, con tutte le promesse fatte dai gestori e tutti i pianti fatti dagli stessi per la chiusura?", scrive il lettore di Dagospia.



Dopo poche ore arriva la risposta di Riccione Intrattenimento, consorzio di imprenditori di locali della Perla Verde, che si dissocia "dal locale visibile nel video", specificando che "non si tratta di una discoteca ma di uno stabilimento balneare privo di licenza da discoteca , non facente parte del nostro consorzio".



Mauro Bianchi, presidente del Consorzio, evidenzia che gli associati di Riccione intrattenimento e la stragrande maggioranza dei locali "si sta comportando in maniera esemplare, rispettando tutte le normative vigenti nel rispetto della pandemia". Per questo il consorzio denuncerà e segnalerà gli addetti ai lavori che non rispettano le regole. Proprio venerdì scorso (25 giugno) si è tenuta una riunione in residenza comunale con gli assessori Ermeti, Caldari e Raffaelli, nonché il comandante della polizia Municipale, dove Riccione Intrattenimento ha denunciato "fatti come quelli sopracitati e altri fenomeni che possono mettere in cattiva luce il comparto dell'intrattenimento di Riccione". "E' stata una riunione molto costruttiva, che ci ha permesso anche di fare chiarezze sui regolamenti vigenti all'interno del territorio comunale di Riccione. Da parte dell’amministrazione c’è stata totale disponibilità a controllare e intervenire dove necessario" chiosa Bianchi.