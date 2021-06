Rimini: la storica dirigente della Questura Bonini va in pensione

Attualità

Rimini

| 17:36 - 29 Giugno 2021

Enrica Bonini.



Domani (mercoledì 30 giugno) si concluderà l'incarico di Enrica Bonini, Vicario della Questura di Rimini, Primo Dirigente della Polizia di Stato, che andrà in pensione. Questa mattina (martedì 29 giugno) il dirigente Bonini ha organizzato un saluto a tutto il personale della Questura con il quale ha condiviso molti anni di servizio.



Originaria della provincia di Rimini, di Santarcangelo di Romagna, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino, con il massimo della valutazione, ed aver superato l’esame di abilitazione per l’esercizio alla libera professione di avvocato, nel 1989, in qualità di vincitrice di concorso, fu ammessa al 74^ corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma. Al termine del corso di formazione venne assegnata alla Scuola P.O.L.G.A.I. di Brescia, dove ricoprì l’incarico di responsabile dell’Ufficio Corsi e Studi. Successivamente venne trasferita alla Questura di Forlì con incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.



Nel 1995, con l’istituzione della Provincia di Rimini, fu trasferita presso Questura quale Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e dall’anno 2004 assunse anche la reggenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.



Nel 2008 fu promossa alla qualifica dirigenziale e dopo la frequenza del 24° corso di formazione dirigenziale della Polizia di Stato, assegnata alla Questura di Ferrara come Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.



Alla fine dell’anno 2009 il trasferimento alla Questura di Rimini con l’incarico di Dirigente della Polizia Anticrimine fino al 9 agosto 2017. Il 10 agosto 2017 è stata nominata Vicario del Questore di Rimini.