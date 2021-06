Rimini Calcio, con Gabbianelli può arrivare anche l'ex Cesena Simone Tonelli

Sport

Rimini

| 18:35 - 29 Giugno 2021

Simone Tonelli.

In casa Rimini Calcio si è al lavoro sul fronte tecnico ma anche societario. Il presidente Alfredo Rota ha dichiarato in tv di essere al lavoro per rendere più forte la società sotto il profilo economico: in corso colloqui serrati avviati da tempo con un paio di imprenditori non riminesi che sono interessati ad entrare nel club al suo fianco. “Siamo a buon punto, ho fiducia che si riesca a concretizzare” ha detto confermando il suo impegno nel club biancorosso.

ROSA Per quanto riguarda il mister, il ds Andrea Maniero è in vacanza in Salento ma non per questo sta con le mani in mano. Ha allacciato contatti con più mister, ma ancora non è stata presa alcuna decisione. Ai nomi che da più parti sono stati fatti, ce ne è un altro top secret. Vedremo nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che della rosa, per quanto riguarda gli over, saranno in pochi a restare, mentre tra gli under dovrebbero rimanere Pari, Pecci e Aprea mentre gli altri andranno a farsi le ossa altrove. Per quanto riguarda Adorni, bisognerà vedere le scelte sugli under. In linea generale quelli in campo saranno un portiere, i due terzini e una mezzala (o uni dei due difensori centrali).

Tra i volti nuovi oltre a Gianmarco Gabbianelli potrebbero esserci il suo compagno di squadra a Matelica e a Campodarsego Simone Tonelli, classe 1991 (ha vinto il campionato di serie D anche a Cesena e in passato al Santarcangelo), esterno d’attacco o trequartista, in grado di spaccare la partita entrando dalla panchina. Si tratta di due giocatori super affidabili per la categoria, di gradimento di tutti gli allenatori contattati da Maniero. Nell’ultima stagione Tonelli era al Cjarlins Muzane: sua intenzione è avvicinarsi a casa e Rimini sarebbe per lui la piazza ideale. Difficile arrivare a bomber Cristian Pasquato, che resterà in serie C (era al Gubbio), mentre da monitorare il nome del difensore Nicolò Montin, classe 1994 del Campodarsego. Tra i biancorossi richieste per Gomis (Clodiense e Correggese).