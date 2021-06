L'effetto del Covid-19 sulla cultura degli appuntamenti digitali

Attualità

| 16:51 - 29 Giugno 2021

La quarantena che ci ha tenuti tutti chiusi tra le quattro mura domestiche per oltre un anno, ha cambiato tantissime nostre abitudini e distrutto fin troppe certezze. Il mondo degli appuntamenti online non è stato meno sensibile rispetto a tale cambiamento ed ha in qualche modo dovuto anche esso cambiare.



Incontri ai tempi del COVID-19



Prima della quarantena c’erano oggettivamente meno persone ad usare i siti di incontri, soprattutto se ci riferiamo a chi fa parte di generazioni passate. Su molti siti l’incremento nel numero dei profili è stato notevole, e stiamo parlando di un settore che già prima della pandemia cresceva a doppia cifra. Una ottima opzione per cominciare ad esplorare questo mondo è Dammisesso perché si posiziona nei confronti delle relazioni con una certa leggerezza, inoltre possiede una veste grafica ad alta usabilità che lo rende adatto ad un pubblico eterogeneo anche eventualmente privo di esperienza.



Effetti delle moderne tecnologie di appuntamenti online sulle relazioni durante la pandemia di COVID-19



I primi siti per appuntamenti sono nati in modo spontaneo nella rete, si trattava di forum autogestiti dagli utenti che raccoglievano comunità molto specifiche. Oggi invece il settore è più organizzato e si tratta di vere e proprie aziende, che dedicano le proprie risorse allo sviluppo di ambienti virtuali che siano sicuri e stimolanti per gli utenti.



Lo smartphone che ormai tutti portiamo in tasca, è diventato una delle porte di ingresso ad uno spazio condiviso, dove le coppie nascono ed imparano a conoscersi online ancora prima di essersi incontrati dal vivo.



Il sistema funziona talmente bene per comunicare mantenendo la distanza sociale, che sembra fatto apposta per superare una situazione di isolamento come quella impostaci dal Covid-19, e probabilmente a ben pensare non è un caso che nella storia dell’umanità non ci siano precedenti di quarantene così su larga scala. Un tempo non ci si poteva connettere agli altri rimanendo nella sicurezza della propria abitazione, e quindi la quarantena sarebbe stata incompatibile con una vita dignitosa. Per i single sarebbe stata una cosa davvero troppo pesante da sopportare.



Come il coronavirus sta trasformando gli appuntamenti online



Nonostante i siti per appuntamenti facciano parte del gruppo di attività che dal coronavirus ha potuto trarre slancio, non è tutto rose e fiori.



Prima ci si conosceva velocemente online e si cercava l’incontro fisico presto, con più persone possibile, in modo da provare diversi partner compatibili per poi eventualmente scegliere il migliore. Adesso questa pratica è diventata pericolosa e quindi anche il modo ed i motivi per cui usiamo questi siti sono cambiati.



Oggi giorno conviene piuttosto prolungare un po' di più la fase di chat cercando di ridurre il numero di persone che incontriamo dal vivo, ma aumentando la qualità degli incontri grazie ad un’opera di conoscenza previa online. Questo meccanismo rende più convenienti i siti dove si paga un abbonamento mensile per avere messaggi di chat illimitati, rispetto ai siti dove si paga per singolo messaggio e che andavano così di moda prima della pandemia.



Conclusione



La pandemia del 2020 ha segnato un prima ed un dopo nella storia umana, probabilmente di questo evento parleranno i libri delle scuole del futuro sia prossimo che lontano, ma noi che la stiamo vivendo sulla nostra pelle, sentiamo che questa situazione potrebbe essere tutto tranne che epica.



In realtà però per chi è riuscito ad adattarsi, evolvere e sfruttare la tecnologia in modo da non dover essere costretto a patire la solitudine, non è poi tutto così terribile da superare, e come disse Nietzsche, ciò che non uccide fortifica.