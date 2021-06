Sterpaglie in fiamme, due incendi per il troppo caldo in Valmarecchia

Cronaca

Novafeltria

| 16:15 - 29 Giugno 2021



Due incendi nel pomeriggio di oggi (martedì 29 giugno) in Alta Valmarecchia, a causa delle temperature elevate conseguenze dell'alta pressione e dei forti venti di libeccio. I Vigili del Fuoco di Novafeltria stanno intervenendo ora, intorno alle 16, nel territorio di Maiolo, a Ca' Tomei, e Sant'Agata Feltria, per spegnere i roghi causati da sterpaglie andate a fuoco. Sul posto, con diversi mezzi a supporto, anche i Vigili del Fuoco di Rimini. Le cause non sono certe, forse un mozzicone di sigaretta lasciato nel campo, che complice il forte caldo, ha innescato la combustione. A Maiolo, sul luogo dell'incendio, presente anche il sindaco Marcello Fattori.