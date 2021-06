Coronavirus: a Rimini nessun caso, 36 in regione su quasi 17.900 tamponi

Attualità

Rimini

| 16:10 - 29 Giugno 2021

Bollettino Covid 29 giugno 2021.

Nel riminese zero casi di contagio al nuovo coronavirus, in regione sono 36 su 17.914 tamponi (tasso di positività dello 0,2%). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 12 nuovi casi; seguono Modena (7), Reggio Emilia (5) e Parma (4). Poi Ravenna e Cesena (entrambe con 3 nuovi casi); quindi Piacenza e Ferrara (1 nuovo caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato nel Circondario imolese, a Forlì e appunto a Rimini. Tre i decessi (nessuno a Rimini), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-1 rispetto a ieri), 194 quelli negli altri reparti Covid (+3). A Rimini rimangono due i pazienti ricoverati in terapia intensiva.