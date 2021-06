Turismo enogastronomico, Regione lancia gli eventi clou

Turismo

Emilia Romagna

| 16:03 - 29 Giugno 2021

Bottura e i talenti della cucina internazionale a Rimini per 'Al méni'.

Otto eventi per rilanciare il turismo in Emilia-Romagna anche attraverso le eccellenze enogastronomiche del suo territorio. Oggi gli assessori regionali Andrea Corsini (Turismo) e Alessio Mammi (Agricoltura) hanno presentato il cartellone degli appuntamenti col gusto lungo la via Emilia.



Si parte con il Motor Valley Fest, il festival diffuso della Terra dei Motori a Modena dall'1 al 4 luglio: in un'area in Piazza Grande saranno presentate al pubblico le produzioni di eccellenza del territorio, mentre già il 30 giugno, come anteprima del festival, si terrà un barbecue nel 'Casa Maria Luigia' dello chef pluristellato Massimo Bottura. Sempre a firma Bottura sarà una cena negli spazi dell'Accademia militare di Modena l'1 luglio per 150 ospiti. Dal 26 luglio all'1 agosto ci sarà la Notte Rosa, evento clou dell'estate in Riviera. E il 29 giugno, a Cervia, si terrà la prima tappa di Tramonto di Vino. Il 7-8 agosto torna Al Meni, 'Circo mercato di sapori e cose fatte con le mani e col cuore', con Bottura che porterà a Rimini i migliori talenti della gastronomia italiana e internazionale.



Dal 20 al 25 agosto sarà il turno del Meeting di Rimini: una mostra/percorso informativo presenterà i temi agroalimentari e il turismo in uno stand di oltre 100 metri quadrati. Poi toccherà alle fiere: Cibus a Parma (31 agosto - 3 settembre), con uno spazio all'interno dello stand di Unioncamere per la promozione delle produzioni di qualità e del territorio, Macfrut a Rimini (7-9 settembre), con uno stand per sviluppare la promozione delle produzioni di qualità ortofrutticole soprattutto all'estero e in collaborazione con la rete regionale dei Centri agroalimentari, e Sana a Bologna (9-12 settembre), fiera del biologico, con uno stand per presentare prodotti sempre più sostenibili. "Il turismo enogastronomico può diventare sempre più un elemento trainante per la nostra regione - affermano Corsini-Mammi - e, in particolare, quest'estate grazie anche alla campagna vaccinale che sta procedendo spedita, un'occasione di rilancio per due settori, turismo e agricoltura, che sono stati messi in grande difficoltà dall'emergenza pandemica e dai lockdown".