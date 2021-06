Novafeltria, lista civica csx: "per la giunta chiudere buche è evento come ricostruzione del ponte Morandi"

Attualità

Novafeltria

| 15:59 - 29 Giugno 2021

Cantiere a Novafeltria nei giardini pubblici.



A ottobre si vota anche nel comune di Novafeltria, per la carica di sindaco. La lista civica di centrosinistra , "Nova é", accusa l'amministrazione comunale (l'attuale sindaco Stefano Zanchini si è ricandidato con la lista civica Percorso Comune) di essersi attivata, con i lavori pubblici, solo negli ultim mesi, a ridosso dell'appuntamento delle urne, dopo "cinque anni di immobilismo totale", che, evidenzia la nota di "Nova é", "sembrano spazzati via da grandi cantieri".



"Nova é" ricorda il precedente programma elettorale degli avversari, nel passaggio in cui veniva evidenziato: "Occorre quindi un’attenta pianificazione economica per una distribuzione degli interventi nel tempo e non, come sempre accade, concentrata nel periodo pre-elettorale". Gli esponenti della lista sottolineano che per anni Novafeltria si è ritrovato "un centro storico sporco", "i parchi non hanno visto un'estate e i giochi per bambini sono stati lasciati all'abbandono più totale, senza parlare delle frazioni, semplicemente abbandonate" mentre ora, accusano gli esponenti di "Nova é", l'amministrazione comunale trasforma "lavori di ordinaria amministrazione in eccellenza dell’operato amministrativo".



Chiosa la nota: "tagliare l’erba in un parco, fatto che dovrebbe essere scontato, a Novafeltria diventa l’equivalente di bonificare per intero l’area contaminata del reattore di Chernobyl, e chiudere un paio di buche un evento che surclassa la ricostruzione del ponte Morandi".