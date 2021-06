Riccione ospiterà il Festival del Fundraising, l'unico evento in Italia dedicato al nonprofit

Eventi

| 15:42 - 29 Giugno 2021

Festival del Fundraising (foto di repertorio).

C’è grande attesa per il ritorno del Festival del Fundraising del 7-8-9 luglio, la più grande community italiana dedicata al nonprofit, l’evento più atteso da tutti gli addetti ai lavori e da tutti coloro sognano di lavorare in questo settore, tre giorni dedicati alla formazione e al networking.



Il Festival è punto di riferimento per i professionisti del settore perché capace di riunire la community e stimolare la condivisione delle esperienze di maggior successo sul tema della raccolta fondi, ma soprattutto per l’impegno nella diffusione della cultura del fundraising.



Il 2021 ha posto nuove sfide al mondo del nonprofit e proprio per questo la 14° edizione del Festival sarà davvero speciale. Il titolo scelto è quello di "ChangeMaker" perché l’obiettivo che si pone è di condividere idee nuove e rivoluzionarie, in grado di affrontare il cambiamento e le fasi di transizione. Quest’anno più che mai il Festival torna ad essere il luogo delle soluzioni, delle cose nuove e dell’ispirazione, diventando il primo evento italiano dedicato al nonprofit in forma ibrida: al PalaRiccione, con posti limitati e riservati e in sicurezza, e Online.



I numeri sono da record: più di 978 partecipanti provenienti da tutta Italia – in presenza a Riccione oppure collegati online – 340 organizzazioni nonprofit e più di 70 relatori.



Tra le tante novità di quest’anno, la più importante è senz'altro il grande ritorno del Festival del Fundraising in Romagna. La Romagna, che è sempre stata la patria dell’economia sociale, ospiterà la 14° edizione del Festival del Fundraising. Riccione, la perla verde dell’Adriatico, diventerà per tre giorni la casa di tutti i professionisti del Terzo Settore.



“In questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare il Territorio Romagnolo con le iniziative dell’Associazione Festival del Fundraising, ma quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa in più: siamo tornati a Riccione dopo tanti anni al Lago di Garda. La ripartenza di un Territorio, in un anno in cui la crisi ha colpito duramente, parte anche e soprattutto dalla cultura e dal Turismo, per questo, con grande piacere, dopo 8 anni, siamo ritornati a casa nostra, in Romagna”, queste le parole di Valerio Melandri, fondatore del Festival del Fundraising.



E tante sono state le realtà del Territorio che hanno voluto essere a fianco di questa iniziativa, per promuovere e sostenere un evento che valorizza in maniera importante il Territorio della Romagna.

Primo tra tutti il Comune di Riccione, che sin dall’inizio ha creduto in questo progetto, concedendo il Patrocinio all’evento.





Per iscrizioni e maggiori informazioni sul programma :

www.festivaldelfundraising.i

festival@fundraising.it

oppure chiamare il numero: 0543/ 375521