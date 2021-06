Le maratone di San Marino esaltano atleti e pubblico

Sport

Repubblica San Marino

| 15:28 - 29 Giugno 2021

Partenza.

Una intensa giornata di gare, ai piedi del monte Titano, con ben due maratone al via, quella a staffetta a squadre “Ekiden” e quella individuale per maratoneti, che hanno portato oltre 400 atleti da tutta Italia e presenze dal nord europa.



Domenica 27 giugno è stata una giornata ricca di emozioni, sia per i concorrenti che per il pubblico, grazie ad un format di gara avvincente, su un circuito collinare originale e suggestivo, attorno al Monte Titano. Questi gli ingredienti della seconda edizione tanto attesa.



“Un doppio evento che si conferma innovativo e coinvolgente, in una fase di ripartenza - commenta così il Presidente della Track&Field San Marino, Samuele Guiducci - che ha visto impegnato senza sosta tutto lo staff dell’organizzazione da diversi mesi, per progettare e immaginare ogni scenario e soprattutto per promuovere al meglio l’evento sportivo su scala nazionale. Dai commenti, raccolti a caldo tra i concorrenti e il pubblico, credo di poter confermare la piena riuscita di una manifestazione sorprendente ed inclusiva.”



Dalle 7 del mattino l'arrivo a Borgo Maggiore dei primi atleti, provenienti da tutto lo Stivale e persino da Germania e Polonia, per il ritiro dei pettorali di gara, con la graduale trasformazione di piazza Grande in una vera e propria arena sportiva, per concorrenti e spettatori, con l’area box per i team, la griglia di partenza e l’animazione degli speaker ufficiali dell’evento Daniele Menarini (co-direttore di Correre) e Fabio Caldari.



La presenza di atleti di primo livello, con allenatori ed accompagnatori, ha sin da subito creato una magica atmosfera competitiva, con l'attenzione dei tanti concorrenti amatoriali, incuriositi dai preparativi e dalla definizione delle strategie di gara degli atleti "pro".



Le strette strade del centro storico di Borgo Maggiore e quelle che lo circondano si sono riempite di concorrenti, concentrati nel riscaldamento e nella preparazione alla partenza.



Alle 8:45 l'appello dei primi frazionisti e dei maratoneti individuali poi alle 9:00, come da programma, lo start dalla griglia di partenza sia della maratona a staffetta per team "Ekiden" che quello della maratona individuale, nel rispetto del protocollo Federale sportivo e della normativa vigente anti-covid.



L’evento sportivo è stato cardioprotetto, sia grazie allo staff medico della Croce Rossa Sammarinese sia grazie alla predisposizione di 3 defibrillatori sul percorso di gara, uno ogni 2 km, forniti da Rsm111.



La competizione sul circuito cittadino di 6 km, nel cuore della Repubblica di San Marino, con un dislivello complessivo di 100 metri per giro, ha permesso ai concorrenti di scoprire le gallerie pedonali della vecchia ferrovia, di attraversare il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, di ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola.





Una partenza impressionante, con uno scatto fulmineo dalle prime file. Un ritmo di gara attorno ai 3 minuti al kilometro ha fatto sin da subito selezione tra i concorrenti della prima frazione di gara. Saldamente al comando nella categoria Team Pro, dal primo kilometro, la squadra “Gabbi Diolaiti Bologna - A”, composta da Diego Gaspari, Vincenzo Scuro, Fabio Corradini, Vasil Matviychuk e Francesco Tornati taglia il traguardo con il miglior tempo finale con 2h 26’ 27”. A seguire i team Atletica Avis Castel San Pietro e Asd Atletica Urbania hanno lottato fino all’ultima frazione, rispettivamente arrivate al 2° e 3° gradino del podio, con il tentativo di recupero di Luca Boinega (Atletica Urbania) nella 4° frazione di gara e la pronta risposta di Gianluca Borghesi (Avis Castel San Pietro) nella 5° frazione di gara.



Nella categoria Team Corporate, la sfida più accesa con tanti sorpassi ad ogni frazione gara, si è vista tra le squadre Colombini (Alberto Zanchi, Marco Oppioli, Valerio De Blasis, Diego Amadio e Giacomo Ganci), MVP Sport (Ismail Haissoufi, Davide Poggi, Federico Antolini, Raffaele Santarpia e Lorenzo Fuschini) ed EnerGreen (Marco Pellaccia, Michele Agostini, Loreno Alletti, Loreno Bugli e Laurentiu Ilie).



Una gara molto equilibrata fino al traguardo con la vittoria di Colombini con il crono di 2h 32' 42", la seconda posizione per MVP Sport e sul terzo gradino del podio EnerGreen.



Le migliori prestazioni assolute in campo maschile, nelle rispettive frazioni, sono di Diego Gaspari, con il tempo di 19’ 50” nel giro singolo di 6 km e Vasil Matviychuk, con il tempo di 40’ 37” nel doppio giro da 12 km.



In ambito femminile dominio assoluto, nei Team Pro, della “Gabbi Diolaiti Bologna – A” composto da Monica Freda, Alice Cuscini, Francesca Patuelli, Anna Spagnoli e Valeria Baldassarri, con il crono di 3h 03’ 00”, davanti alle compagne di squadra del team “Gabbi Diolaiti Bologna – B” (3h 14’ 10”) e del team "S.P. Seven - A" (3h 49’ 07”).



Le migliori prestazioni assolute in campo femminile, nelle rispettive frazioni, sono di Valeria Baldisserri, con il tempo di 24’ 59” nel giro singolo di 6 km e Anna Spangoli, con il tempo di 50’ 58” nel doppio giro da 12 km.

Classifica generale.