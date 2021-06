Bellaria Igea Marina in accordo con Hera intentisifca i servizi di pulizia estiva della città

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:10 - 29 Giugno 2021

Mezzo raccolta rifiuti Hera (foto di repertorio).

Bellaria Igea Marina alza l’asticella sul fronte della pulizia e del decoro: lo fa attraverso una serie di servizi, in accordo con Hera, che già da una settimana sono andati a integrare quelli normalmente erogati dal gestore.



“Una serie di attività estive extra, con cui si sostanzia quanto previsto dal Piano Economico Finanziario 2021 per migliorare lo smaltimento dei rifiuti ed incentivare la raccolta differenziata”, spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. “Anzitutto, abbiamo deciso di rivolgere una particolare attenzione alla fascia turistica e alle zone maggiormente frequentate. Fino al 31 agosto, sia in viale Ennio, sia lungo tutto l’Isola dei Platani, verrà realizzato un servizio di pulizia manuale, con svuotamento dei cestini, anche in orario pre serale: attività che si unisce all’analogo intervento che il gestore del servizio svolge in orario mattutino. Secondo gli accordi, queste zone verranno trattate con idropulitrice sugli arredi, come panchine e cestini, e laddove vi siano macchie lungo la passeggiata che richiedano un trattamento particolare.”



Centri commerciali naturali ma non solo. “Novità positive riguardano anche il nuovo lungomare in zona Nord inaugurato di recente”, sottolinea, “dove è stata pianificata e già avviata una pulizia giornaliera manuale, sette giorni su sette per tutta l’estate. Attività che, comunque, non cesserà dopo la stagione turistica, proseguendo con una frequenza proporzionale alle necessità e alla fruizione dei luoghi.”



Intensificati, inoltre gli interventi nei sottopassi. Ad esempio in quelli di via Perugia e di via Savio: “interessati in precedenza da interventi ‘a chiamata’ secondo necessità, sono ora oggetto di pulizia continua e routinaria. Infine, ultima ma non per importanza, è ufficiale l’estensione, con avvio a metà agosto ed entrata a pieno regime e entro il 27 settembre, del servizio porta a porta a circa mille utenze: comprese, per gran parte, in un ampio quadrilatero tra via Ravenna, via Roma, via Trau/Metauro e via Pascoli.”



“L’intensificazione delle attività di pulizia di Bellaria Igea Marina rappresenta un investimento significativo sul decoro della città, sulla sua attrattività e sulla sua gradevolezza, focalizzandosi su zone frequentate in cui si concentrano anche tante attività commerciali.” Importante evidenziare come si tratti di “migliorie che non incideranno sulla Tassa Rifiuti a carico di famiglie e imprese, perché frutto di una gestione oculata e di risparmi di esercizio che abbiamo potuto reindirizzare a questi servizi specifici”, rileva poi l’Assessore, proprio nel giorno che vedrà il Consiglio Comunale – nel tardo pomeriggio - approvare il regolamento e relative tariffe Tari per l’anno in corso.



“Un ringraziamento quindi a Hera”, conclude Adele Ceccarelli, “che ha pianificato una serie di interventi inediti per la frequenza con cui saranno realizzati, con l’Amministrazione che dal canto suo si impegna a restare vigile rispetto a quelle situazioni che richiedono attenzioni particolari."