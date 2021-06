Nek e Renga, altri due grandi concerti alla Flower Arena di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:07 - 29 Giugno 2021

Nek e Francesco Renga (foto Andrea Brusa e Thoni Thorimbert).



Dopo il primo concerto covid free del 5 giugno con Umberto Tozzi, la Flower Arena di Bellaria Igea Marina riaccende casse e riflettori su altri imperdibili concerti in versione acustica con due grandi artisti della musica italiana. Sul palco questa volta saliranno Nek, venerdì 2 luglio con il concerto "Live Acustico 2021" e a seguire, sabato 3, sarà il turno di Francesco Renga con "Acustic Trio Estate 2021".



Nek ripartirà proprio dalla Romagna e nello specifico da Bellaria Igea Marina con il tour “Live Acustico 2021” ripercorrendo i suoi trent’anni di carriera. Ricominciare ad esibirsi in presenza è senz’altro una forte emozione come spiegano loro stessi. Nek: «L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e questa estate si torna in tour! Partiremo da Bellaria Igea Marina, con uno spettacolo in acustico, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti sotto il palco della Flower Arena!».



Anche per Francesco Renga sarà un ritorno carico di attesa:«Sul palco saremo in quattro, sto lavorando ad una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi... solo per voi. Solo per questa volta. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Non aspettavo altro, e spero di potervi finalmente rivedere tutti e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere... emozionarci insieme. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste e strano per tutti, mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo! Adesso è il momento e sono felicissimo di ripartire da un posto pieno di calore ed energia come Bellaria Igea Marina».



I biglietti per entrambi i concerti sono acquistabili ancora sui canali Ticketone o presso l'ente organizzatore, Fondazione Verdeblu scrivendo a info@fondazioneverdeblu.org Per maggiori informazioni: www.bellariaigeamarina.org, 0541 34680