Misano ricorda l'artista Augusto Del Blanco riproponendone le opere e la vena creativa

Eventi

Misano Adriatico

| 15:00 - 29 Giugno 2021

Opere Augusto De Blanco.

Il ricordo di Augusto Del Bianco e la presentazione della sua arte saranno al centro di una serie di iniziative che vogliono mantenere viva la memoria di un artista che a Misano Adriatico ha lasciato un tesoro di opere e creatività.



La naturale bellezza è il titolo che riassume una serie di eventi che si avvieranno martedì 6 luglio nell’ambito della "mostra diffusa" organizzata dal Comune di Misano Adriatico – Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale e con il sostegno dello sponsor Elettromeccanica Muccioli.



Augusto Del Bianco era dotato di grande talento e le sue opere vivono in vari luoghi di Misano. Sarà l’occasione per rinsaldare il legame fra l’artista e la sua città, in un intreccio tra arte e cultura che sarà riassunto nella pubblicazione di un libretto a lui dedicato.



“Affiancheremo – commenta Manuela Tonini, Assessore alla Cultura – l’opera di un grande artista alle bellezze del territorio che ne hanno ispirato l’estro creativo. L’obbiettivo è quello di far conoscere ai misanesi e non solo, Augusto Del Bianco e le tante opere che ci ha lasciato. Il progetto contribuirà a valorizzare Misano nei suoi aspetti culturali, storici e paesaggistici.”



Il 6 luglio, alle 21:30 in Piazza Colombo, si partirà con la serata dedicata ad Augusto del Bianco e sarà presentata e inaugurata la mostra allestita al centro quartiere di Portoverde.



Secondo appuntamento l’11 luglio, quando con ritrovo alle 9:00 in piazza Roma è in programma un tour in e-bike sul territorio di Misano verso i luoghi dove l’artista ha vissuto e creato, oltre alla scoperta delle bellezze naturali e storiche. Si farà sosta alla mostra a Portoverde, si raggiungerà Piazza Castello a Misano Monte per visitare la seconda esposizione, poi visita alla Chiesa Ss Biagio ed Erasmo e allo studio dell’artista nella sua casa a Ca’ Andrino. Il tour proseguirà alla scoperta delle opere di Augusto Del Bianco diffuse sul territorio e si concluderà in circa tre ore.



Chi vorrà muoversi a piedi potrà farlo dalle 10:30, con ritrovo a Piazza Castello davanti allo storico Palazzo Comunale per un tour ridotto e della durata di circa due ore.



Oltre alle mostre di Portoverde e Misano Monte, è stata programmata anche una esposizione di opere alla biblioteca comunale.

Per informazioni e diponibilità ad apertura su appuntamento:

Biblioteca Comunale tel. 0541 618484 – Ufficio informazioni turistiche tel. 0541 615520