Discoteche nel mirino della Finanza: evasione fiscale e scoperti 80 dj in nero

Cronaca

Rimini

| 14:39 - 29 Giugno 2021

La Guardia di Finanza di Rimini.



Le indagini della Guardia di Finanza di Rimini su alcune discoteche della Riviera, per il quadriennio 2015-2018, hanno permesso di scoprire nove società di gestione totalmente sconosciute al fisco. Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, sono state evase tasse per 2,5 milioni di euro, a fronte di incassi in nero di circa 6 milioni, incassi ricostruiti attraverso la documentazione contabile acquisita, nonché i dati e le informazioni fornite dalla Siae per alcuni eventi di intrattenimento musicale e di spettacolo. Inoltre non sono state versate ritenute fiscali per circa 550.000 euro a 80 dj, non residenti in Italia, diversi di fama internazionale, a fronte di oltre 2 milioni di compensi. Infine l'indagine ribattezzata "Full black 2" ha permesso di scoprire altri 15 lavoratori dipendenti in nero.



Al termine delle indagini quattro persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per reati tributari. Inoltre è stato chiesto alla Procura il sequestro di beni patrimoniali per equivalente per 130.000 euro.