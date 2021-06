Ragazzini distruggono pensilina dell'autobus, vandalismo notturno davanti al liceo Serpieri

Cronaca

Rimini

| 14:21 - 29 Giugno 2021

Notte movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, per vari interventi e soprattutto per il controllo della movida. Un intervento è avvenuto all'una e trenta di questa notte (martedì 29 giugno) davanti al liceo Serpieri, dove alcuni giovani erano stati notati mentre danneggiavano una pensilina dell’autobus. La pattuglia del Radiomobile, col supporto di quella della Stazione di Viserba, ha identificato e riportato alla calma una quindicina di ragazzi. In corso le indagini per verificare le responsabilità in merito all'atto vandalico, che al momento non ha un movente definito.