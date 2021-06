Riccione, surfista soccorso dal bagnino di salvataggio: non riusciva a raggiungere la riva

Cronaca

Riccione

| 14:32 - 29 Giugno 2021

Windsurf, foto di repertorio.



Un surfista, messo in difficoltà dal forte vento di scirocco, è stato recuperato dal bagnino di salvataggio. Ieri pomeriggio (lunedì 28 giugno), intorno alle ore 18, la moglie dell'uomo ha allertato il bagnino di salvataggio dello stabilimento 122 di Riccione, Matteo Lombardini, dicendosi preoccupata in quanto il marito non faceva ritorno a riva, in difficoltà a causa delle condizioni meteo. Dopo aver segnalato il fatto al numero di emergenza 1530, il bagnino di salvataggio è partito a soccorrere il surfista, tempestivamente intercettato a circa 800 metri dalla costa, e impossibilitato a raggiungere la riva a causa della rottura della deriva. Visibilmente affaticato, è stato trainato a riva con il surf dal moscone di salvataggio.