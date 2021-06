Torna a casa e sorprende a rubare una 19enne e un bambino nomadi

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 29 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Tentato furto in un'abitazione di via Nataloni a Rimini, alle 21 circa di ieri (lunedì 28 giugno). In azione sono entrati due nomadi, una 19enne originaria di Milano e un 12enne, che per compiere il furto hanno forzato una finestra: ma mentre stavano rovistando in casa, sono stati colti sul fatto dal proprietario, appena rincasato. Immediato l'intervento dei Carabinieri. La 19enne è stata arrestata mentre il 12enne, non imputabile in quanto minore di 14 anni, è stato affidato a una comunità. Questa mattina (martedì 29 giugno) la ragazza è stata condannata a 11 mesi di reclusione, al termine del processo per direttissima, con il beneficio della sospensione della pena.