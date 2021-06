Da Roma a Rimini in tandem, l'impresa dei ragazzi con disabilità. Promotori due riminesi

Attualità

Davide Ugolini e Mattia Cevoli con l'assessore Frisoni e sullo sfondo il sindaco Gnassi.



Si chiama "Two l'è mej che one" il progetto messo in piedi da due riminesi, Davide Ugolini e Mattia Cevoli, con l’obiettivo di dimostrare che insieme tutto è possibile e che la diversità non è un ostacolo, ma un valore. Davide Ugolini e Mattia Cevoli assieme all’Associazione Esplora, con il patrocinio del Comune di Rimini, porteranno la Romagna nei borghi piu belli d’italia in sella a tandem per vivere assieme una avventura straordinaria. Da Roma a Rimini una carovana eccezionale, che consentirà di far vivere ai ragazzi un’esperienza unica e che allo stesso tempo sarà l’occasione per promuovere il territorio e due delle sue vocazioni: il buon cibo e la straordinaria capacità di accoglienza e di valorizzare le relazioni. Tutto questo attraverso lo sport, vero strumento di educazione e di socializzazione: sul tandem si vive a stretto contatto con l’altro e si deve collaborare, questo stimola a riconoscere potenzialità relazionali sconosciute. L'iniziativa è stata presentata oggi (martedì 29 giugno) in residenza comunale, alla presenza del sindaco Gnassi e dell'assessore Frisoni.



IL VIAGGIO Si partirà da Roma venerdì 9 luglio in sella a tandem per un tour che in quattro giorni attraverserà quattro regioni con arrivo finale Rimini in piazzale Kennedy domenica 12. Si darà vita ad una carovana che raccoglierà lungo il percorso ragazzi di diverse associazioni sportivo/culturali che si uniranno alla pedalata creando un gruppo sempre più numeroso.



Nel viaggio la carovana sarà seguiti da pulmini/macchine che trasporteranno mangiare, bere, vestiario e tutto il necessario per accamparsi durante la notte. Il progetto prevede soste notturne alle Marmore, Spoleto e Gubbio dove in accordo con i Comuni ospitanti sarà allestito un campo tendato per potersi cambiare, cenare e riposarsi. In questo campo si preparerà una cena anche per le autorità locali a base di prodotti tipici romagnoli. L’iniziativa servirà anche a raccogliere fondi per l’acquisto di una bicicletta per i ragazzi dell’associazione Esplora. L’evento sarà interamente ripreso e fotografato da cameramen professionisti che creeranno contenuti per i canali social nonché un cortometraggio dell’evento.



LE TAPPE



Roma-Marmore 100 km 1257 d+

Marmore-Sant’Anatolia 30 km ciclabile del nera

Sant’Anatolia-Spoleto 20 km ciclabile (ex ferrovia spoleto-norcia)

Spoleto-Foligno 30 km ciclabile Spoleto-Assisi

Foligno-Assisi 20 km ciclabile Spoleto-Assisi

Assisi-Gubbio 46 km 1160 d+

Gubbio-Fano 79 km 223 d+

Fano-Misano world circuit 39 km

Misano world circuit-Rimini 18 km lungomare ciclabile



L'ASSOCIAZIONE ESPLORA Nel marzo 2009 Fiorenzo Fantini, Stefano Sarti e Massimiliano Manduchi costituiscono l’Associazione Esplora (Associazione sportiva dilettantistica e culturale e Associazione di Promozione Sociale). In collaborazione con i Servizi Sociali e alcune famiglie, avviano, sul territorio riminese, progetti di sport e tempo libero, pensati con un’attenzione e cura particolare a ragazzi con disabilità.



Oggi sono circa 200 i ragazzi con disabilità di tipo intellettivo-relazionale nel territorio di Rimini che fanno parte dell’associazione “Esplora” in maniera attiva e che partecipano, secondo le proprie attitudini, desideri e passioni, alle attività e ai corsi che vengono proposti. Collaborano con Esplora numerosi professionisti che conducono in base alle loro competenze ed in sinergia tra loro, i vari corsi attivi durante tutto l’anno.



Sognare, progettare e realizzare “avventure” sportive è una caratteristica dell’Asd Esplora: non a caso sul logo compare la scritta DRD4-7r che indica il gene caratteristico degli avventurieri, dei viaggiatori, dei sognatori. Da anni compiono imprese ma la bellezza e la ricchezza di questa nuova sfida sarà il fatto di condividere con nuovi amici, le loro realtà, le loro storie, le loro competenze e le loro personalità.