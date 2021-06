Calcio RSM, Cosmos: in attacco c'è Francesco Stella

Sport

Maglie dei Cosmos.

La Società Sportiva Cosmos annuncia l’arrivo del nuovo attaccante. E' stato ingaggiato per la prossima stagione calcistica Francesco Stella, classe 1995, ex San Marino Calcio, Vis Misano, Real Miramare, Viserbella, Pietracuta e Juvenes/Dogana.

“Durante la prima chiacchierata avuta con il ds Donnini e l’allenatore Fabbri, sono rimasto piacevolmente colpito dalla loro onestà e dalla loro capacità di instaurare un rapporto umano: fattori, questi, non affatto scontati nel calcio moderno – dichiara Francesco Stella, neo acquisto della Cosmos -. Nella stagione 2021/2022 mi auguro di poter segnare le reti necessarie per aiutare la Cosmos a posizionarsi in classifica nel miglior modo possibile. Sono sicuro che lotteremo fino alla morte in ogni partita e che riporteremo il club gialloverde dove merita di stare”.