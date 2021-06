Tragedia in mare: colto da malore mentre fa il bagno, turista muore a Riccione

Cronaca

Riccione

| 12:41 - 29 Giugno 2021

Un malore fatale ha strappato alla vita, questa mattina (martedì 29 giugno), un turista 80enne. I fatti sono avvenuti intorno alle 10.15 all'altezza del bagno 119-120 a Riccione. L'uomo era in acqua, quando è stato colto da un malore. Un bagnante ha chiamato subito il salvataggio che immediatamente ha caricato l’anziano sul moscone portandolo a riva. Insieme al collega hanno provato a rianimarlo per più di un'ora con il defibrillatore. Nel frattempo sono giunti anche i sanitari del 118, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sotto gli occhi della moglie e degli altri bagnanti. Sul luogo della tragedia anche il personale della Capitaneria di Porto.