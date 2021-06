Ritmica, la Ginnastica Rimini partecipa al Campionato d'Insieme Gold di Folgaria

Sport

Rimini

| 12:07 - 29 Giugno 2021

Le ragazze in finale a Folgaria.

E' da campione emiliano-romagnola di specialità che la Ginnastica Rimini è in procinto di salire a Folgaria, dove sabato 3 e domenica 4 luglio la squadra della presidentessa Elena Aumiller sarà tra le protagoniste dell'attesa fase nazionale del campionato d'Insieme Gold Giovanile 5 palle. Al "Palaghiaccio" torneranno in pedana le giovanissime ginnaste che, preparate dalle tecniche Nani Londaridze e Letizia Rossi, hanno trionfato nella finale per il titolo regionale di Ravenna del 5 giugno scorso. A confrontarsi con un'agguerrita concorrenza, proveniente da ogni parte d'Italia coi migliori prospetti in circolazione, saranno quindi nuovamente Elisa Badioli (2006), Anastasia Crocione (2006), Aurora Sabatini (2007), Martina Pazzaglia (2008), Sofia Pozzi (2009) e Virginia Galeazzi (2010).