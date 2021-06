Cronaca

Rimini

| 11:48 - 29 Giugno 2021

Incidente stradale questa mattina (martedì 29 giugno) a Corpolò. Lo scontro tra un'automobile e uno scooter è avvenuto in via Marecchiese 664. A finire in ospedale a Cesena un 19enne, ricoverato in serie condizioni. Sul posto, per i rilievi e i soccorsi, un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.