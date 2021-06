Casinò online Rabona, il cliente riceverà un bonus di benvenuto

Attualità

Novità nel mercato dell'iGaming.

Una novità nel mercato dell'iGaming - il casinò online Rabona - ha aperto le sue porte ai giocatori nel dicembre 2019. Il sito del casinò, che combina un casinò e uno sportsbook, piacerà a tutti coloro che amano il gioco d'azzardo. La risorsa è buona perché, oltre ai giochi, offre una sezione dove è possibile effettuare scommesse su eventi sportivi, anche virtuali. Come ringraziamento per la registrazione e il primo deposito, il cliente riceverà un bonus di benvenuto del 100% e 200 giri gratis.



Recensione del casinò Rabona



Il sito Rabona combina abilmente un casinò online e una scommessa sportiva, il che merita già un elogio. La collezione di titoli di gioco è costantemente aggiornata con nuovi prodotti, e un'ampia varietà di scommesse sportive live e pre-live piacerà anche agli scommettitori esperti. Pagamenti veloci, personale di supporto disponibile, e una vasta gamma di intrattenimento di gioco sono ciò che attrae migliaia di giocatori a questo casinò.



Per partecipare alla promozione, il giocatore deve depositare almeno ₽1200 tramite qualsiasi metodo, ad eccezione delle opzioni di pagamento Neteller e Skrill, e contattare la Live Chat o inviare un'e-mail al Supporto Clienti.



L'importo massimo del bonus arriva a ₽35.000, e le vincite ricevute da questi fondi non possono superare di più di 5 volte la dimensione del bonus stesso. I giri gratuiti vengono accreditati entro 10 giorni, 20 giri al giorno.



Le regole di gioco con i fondi del bonus sono simili a quelle del bonus di benvenuto e degli altri bonus: il limite di puntata è di ₽350, e bisogna scommettere il bonus 30 volte entro 10 giorni. Per quanto riguarda i giri gratuiti, le vincite ricevute da essi, consentite per il ritiro, sono limitate ad un importo di ₽5.000.



Bonus del casinò



Gli utenti regolari del casinò online Rabona ricevono anche dei giri gratis per aver depositato sul loro conto. Quando si depositano 13€ o più, il giocatore riceve 50 giri gratis.



Nei fine settimana, c'è una promozione speciale: quando si ricarica il bilancio con un importo minimo di 15€ il venerdì, il sabato o la domenica, il giocatore riceve un bonus del 50%, che può raggiungere i 550€. Se l'importo del deposito è di 33€, allora la ricompensa sarà integrata con 50 giri gratis.



Cashback da Rabona



I clienti abituali saranno particolarmente interessati all'offerta di cashback del casinò Rabona. Ogni lunedì, ai giocatori viene accreditata una percentuale del numero di depositi effettuati durante la settimana. A seconda dello stato, sarà del 5-15%, ma non può essere inferiore a 4 euro e superiore a 2250 euro. La bellezza speciale di questa promozione è che i fondi vengono accreditati sul saldo reale, non sul saldo bonus, quindi dovrete scommetterli solo una volta.



Tornei di casinò online



Il sito Rabona ospita molti tornei permanenti e temporanei. Tra i primi, vorremmo segnalare il torneo mensile Top Provider in cui i partecipanti devono giocare alle slot di un certo fornitore. L'importo totale minimo delle scommesse per qualificarsi al torneo deve essere superiore a 15€, e il costo di uno spin deve essere di almeno 0,3€. Il vincitore è determinato come il giocatore che ha fatto il maggior numero di scommesse dalla lista delle slot machine. Il montepremi del torneo è di 2500€ in fondi bonus e viene distribuito tra i 10 migliori giocatori in classifica.



Le stesse regole si applicano al regolare torneo Monthly Race, eccetto che la lista delle slot partecipanti è diversa.



Un altro torneo in corso è lo Slot of the Week, il cui nome parla da solo. I partecipanti devono giocare su una slot popolare con una puntata di 0,3€, e il deposito minimo per partecipare al torneo è di 10€. Ogni settimana, 10 giocatori fortunati si dividono un montepremi di 1.100€.



Inoltre, il casinò invita i clienti a partecipare ai grandi tornei dei provider o a quelli a breve termine del casinò stesso.