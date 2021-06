Data Center: cosa sono? Qual è la loro importanza?  

Attualità

Nazionale

| 10:03 - 29 Giugno 2021

Che cos’è un data center? Anche chi non “mastica” molto gli argomenti informatici si sarà probabilmente imbattuto in questa denominazione inglese, e chiedersi di cosa si tratti è davvero molto interessante.

Per fornire una risposta esauriente, è utile fare alcune premesse.



Cos’è un server e qual è la sua utilità



Affinché un sito web possa essere online ed essere fruibile, è fondamentale che sia ospitato in un server, server che, peraltro, deve essere in grado di sostenere un volume di accessi proporzionato alle visite che il sito riceve.



Internet, d’altronde, non è altro che questo: da un lato c’è un server, ovvero un computer che mette a disposizione delle informazioni, e dall’altro un client, ovvero un computer che ne fruisce per le più disparate necessità.



Semplificando al massimo un discorso che meriterebbe senz’altro fior di specificazioni e di approfondimenti di natura informatica, possiamo affermare che un server è dunque un computer, un computer che non nasce per essere utilizzato così come faremmo dal nostro notebook, ma che ha come finalità quello di immagazzinare dati e renderli disponibili in rete.



Server di proprietà o servizi hosting?



Se un’azienda gestisce un sito web di proprietà, dunque, può procurarsi un server? Si, certamente può procurarsi un server, magari collocandolo nella propria sede.



Gestire un server, ad ogni modo, non è una cosa semplice, non tanto per il suo ingombro, che non è particolarmente rilevante se si parla di un’unica azienda, quanto per tutti gli aspetti tecnici che ne possono derivare: un guasto al server, infatti, significherebbe mettere offline il sito web e tutte le comunicazioni telematiche dell’azienda, e questo potrebbe comportare perdite economiche assai cospicue.



Alla luce di questo, dunque, non stupisce il fatto che la grande maggioranza delle aziende, come anche degli enti pubblici e di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia l’esigenza di gestire un sito Internet, scelga di acquistare un servizio server da un’azienda specializzata, impresa che, in gergo tecnico, viene definita “host”, ovvero fornitrice di un servizio hosting.



Queste aziende, dunque, provvedono ad ospitare (“to host”, in lingua inglese, significa proprio questo) i siti web dei loro clienti garantendo loro un servizio ottimale ed esonerandoli da qualsiasi incombenza tecnica: da che i clienti acquistano il servizio, è responsabilità di tali società garantirne una fruizione ottimale e continuativa.



Come si può ben immaginare, queste aziende devono servire un gran numero di clienti, i quali magari necessitano di spazi server davvero cospicui dovendo gestire siti web che registrano migliaia e migliaia di visite giornaliere, di conseguenza per le medesime è fondamentale avere delle infrastrutture adeguati.



Ecco, i data center sono proprio questo: delle strutture decisamente imponenti le quali ospitano tantissimi computer che ospitano materialmente tantissimi siti Internet appartenenti ad altrettanti clienti.



L’importanza dei data center è recentemente divenuta palese anche ai “profani”: si è parlato molto, nel mondo, del fatto che un incendio accorso ad una struttura come questa abbia messo “in down” tantissimi siti web appartenenti ad aziende e pubbliche amministrazioni di diversi Paesi.



Quando si acquista un servizio hosting, dunque, è fondamentale rivolgersi a un’azienda che sappia offrire solide garanzie.



