Attualità

Rimini

| 09:53 - 29 Giugno 2021

L'accordo c'è: Jamil Sadegholvaad sarà il candidato sindaco del Pd a Rimini. La decisione è arrivata durante l'assemblea del partito di centrosinistra. La docente universitaria Chiara Bellini, specializzata in culture orientali, sostenitrice di Emma Petitti è invece la candidata vicesindaco. La campagna elettorale per le elezioni amministrative di Rimini entra ora nel vivo.

Anche il centrodestra si è riunito nella giornata di lunedì ma ancora non è stato trovato l'accordo sul nome del candidato.