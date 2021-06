Diritti e garanzie del contribuente in un'indagine fiscale: un convegno a Coriano

Attualità

Rimini

| 17:40 - 28 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Dopodomani (mercoledì 30 giugno) la terrazza panoramica del podere Bianchi, in località Passano di Coriano, ospiterà il convegno "Verifiche fiscali a professionisti e imprese - Focus sulla gestione e sui riflessi di carattere penale e tributario", un momento di approfondimento organizzato dall'associazione dei giovani avvocati di Rimini e dalla Camera dei tributaristi. Lo scopo è approfondire le tematiche che riguardano diritti e garanzie del contribuente. Si parte con i saluti di Meris Montemaggi, consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini, e di Christian Guidi, presidente della sezione di Rimini dell'associazione giovani avvocati. Il convegno sarà diviso in quattro momenti: l'avvocato Fabio Falcone si occuperà del tema tutela del contribuente durante e dopo le indagini di natura fiscale, l'avvocato Paolo Ghiselli approfondirà i temi della mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un avvocato e utilizzabilità della documentazione, Roberto Brancaleoni illustrerà gli aspetti deontologici dell'avvocato e la tutela del segreto professionale, mentre il dottore commercialista Filippo Ricci interverrà su "i prossimi controlli dell'Agenzia dell'entrate: tipologie e destintari". Modera Fabio Fraternali, docente presso il Campus di Ravenna dell'Università di Bologna. Per la partecipazione è obbligatoria l'iscrizione.