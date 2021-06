Le vie di Riccione si trasformano in circuito ad alta velocità per il pattinaggio

Sport

Riccione

| 16:31 - 28 Giugno 2021

Italian Roller Games a Riccione.



Le gare del pattinaggio corsa erano già iniziate qualche settimana fa con la competizione per i più piccoli, svoltasi all'interno dello stadio, con circa 400 atleti fino ai 12 anni, mentre la scorsa settimana è arrivato il momento dei più grandi, le cui competizioni si sono disputate sugli asfalti cittadini, normalmente solcati da biciclette, motorini e auto.



Diverse le zone della città interessate, da mercoledì a sabato le vie Carpi, Montebianco, Monterosa e Forlimpopoli, si sono trasformate in un circuito ad alta velocità, sul quale gli atleti hanno gareggiato nella 100 metri e nella diecimila metri. Per quattro giorni il quartiere sembrava un vero e proprio villaggio olimpico, nel quale sono confluiti circa 700 atleti e più di 1000 accompagnatori.



Da sabato sera la kermesse si è spostata alla volta di viale Milano, per le finali delle emozionanti gare di velocità dei 100 metri, una gara adrenalinica, spettacolare, alla quale hanno assistito con entusiasmo anche tantissimi passanti che si trovavano in zona.



Domenica mattina il gran finale, con la maratona e mezza maratona che si sono dispiegate da Viale Milano fino alle Terme, per poi proseguire su un anello ricavato tra Viale da Verrazzano, via Limentani, Viale Enna, viale San Gallo e viale Torino, per poi tornare in volata all'arrivo in via Milano.



Oltre 500 pattinatori si sono trovati allo start per correre sugli asfalti riccionesi a velocità inaspettate e sorprendenti, con medie tra i 40 e i 50 km orari, affrontando le salite e discese dei due sottopassi inclusi nel percorso, e lanciandosi in volate mozzafiato sul lungomare.



Uno spettacolo sportivo senza precedenti ed un'opportunità turistica incoraggiante in apertura di stagione, che inevitabilmente hanno cambiato la conformazione della città per qualche giorno coinvolgendo il tessuto cittadino e modificando abitudini e percorsi.

Il Pattinaggio Riccione ringrazia in primis tutti i cittadini e turisti che si sono adattati a strade deviate o chiuse, ad attraversamenti pedonali con tempi di attesa più lunghi del solito o, in qualche caso, a rientrare a casa a piedi lasciando la macchina qualche via più in là della propria abitazione.



Un ringraziamento particolare degli organizzatori va agli abitanti della zona via Carpi, Montebianco, Monterosa e Forlimpopoli, che hanno partecipato attivamente all'evento rendendosi disponibili come volontari per la sorveglianza del percorso gara, e ai settanta volontari coinvolti dal Pattinaggio Riccione per sorvegliare il percorso gara nella maratona di domenica ed assistere i passanti per gli attraversamenti pedonali. Un grazie di cuore all'Amministrazione Comunale e tutti i dipendenti che si sono prestati attivamente all'organizzazione dell'evento, alla Polizia Municipale e a tutti i mezzi di soccorso intervenuti sulle diverse aree gara.