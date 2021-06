Coronavirus: a Rimini un solo caso asintomatico, in regione +64

Attualità

Rimini

| 16:22 - 28 Giugno 2021

Bollettino Covid (28 giugno 2021).

La settimana a Rimini inizia con un solo caso di contagio al nuovo coronavirus, asintomatico. Quella precedente si era conclusa con 15 casi, il quantitativo più basso della seconda ondata pandemica. In regione 64 nuovi positivi su 8379 tamponi, ma si registra un aumento dei ricoveri: stabili le terapie intensive (28), 191 i ricoverati nei reparti Covid (+6). A Rimini rimangono due le persone ricoverate in terapia intensiva (in tutta la regione nessun ingresso e nessuna uscita). Deceduta, a Ferrara, una 87enne. La situazione odierna dei contagi nelle province vede Parma con 28 nuovi casi e Modena con 15; seguono Bologna (9) e Reggio Emilia (4). Poi Ravenna e Cesena (entrambe con 2 nuovi casi); quindi Piacenza, il Circondario Imolese, Forlì e Rimini (1 caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato a Ferrara.