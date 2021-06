Sbarca a Rimini Corrente, il car sharing di auto elettriche a flusso libero

Attualità

Rimini

| 16:18 - 28 Giugno 2021



Questa mattina (lunedì 28 giugno), presso il parco Fellini, il blu elettrico di Corrente ha fatto il suo debutto a Rimini. Una presentazione, del nuovo servizio di car sharing di auto elettriche, gestita a quattro mani dal Comune di Rimini (presente anche il Presidente della Provincia) e da Tper l’azienda di trasporto pubblico di Bologna e Ferrara del cui Gruppo fa parte Omnibus (con i partner Saca e Cosepuri) la società che gestisce il servizio a flusso libero.



Dopo Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno anche il comune di Rimini col suo prezioso litorale è diventata zona di prelievo e rilascio per le Renault Zoe 100% elettrico che si prenotano e guidano semplicemente scaricando una app.



Sono molte le peculiarità di Corrente, un car sharing che in poco più di 30 mesi di vita, sta continuando a crescere forte del gradimento di oltre 33.000 utenti. Corrente è il primo Car Sharing in Italia a consentire di aprire la corsa in una città e chiudere la corsa in una città diversa. Per questo motivo l'arrivo a Rimini rappresenta una opportunità sia per i residenti nei comuni di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (Bo), sia per i cittadini riminesi oltre che per i tantissimi che ogni anno scelgono la località romagnola per le proprie vacanze.



E’ infatti possibile andare in vacanza a Rimini direttamente da Bologna o da Ferrara aprendo la corsa nella città di residenza e chiudendola nella città di mare per poi prenotare una vettura per il ritorno sapendo che anche per gli spostamenti durante la vacanza sarà possibile scegliere Corrente pagando solamente il tempo di utilizzo effettivo. In questo caso, chi preleva la vettura in un'altra città e chiude la corsa a Rimini dovrà però pagare un costo aggiuntivo.



Per il bolognese o ferrarese in vacanza a Rimini è dunque possibile scegliere la tariffa giusta: per un weekend ci sono la tariffa giornaliera o multi giornaliera; se invece si ferma per più giorni è anche possibile chiudere il noleggio a Rimini partendo da Ferrara o Bologna con un costo extra di 10 euro. A Rimini Corrente arriverà con 50 vetture confermando la partnership tecnica con UnipolRental. Queste vetture si sommano alle 335 attive sulle altre città per un totale di 385 Zoe completamente elettriche (Tper nei propri depositi utilizza per la ricarica dei veicoli solo energia proveniente da fonti rinnovabili). Le Zoe firmate Renault hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri; è possibile prenotare la corsa direttamente dal proprio smartphone e pagare con addebito su carta di credito.