Concorso Noureev, le riminesi Noemi e Deva tra i quattro allievi selezionati

| 15:39 - 28 Giugno 2021



Sono le riminesi Noemi Canini e Deva Iacubino, insieme a Roberta Messi (Brescia) e Caterina Volpe (Verona) le allieve selezionate per partecipare insieme ad altri danzatori provenienti da tutto il mondo alla seconda edizione del Concorso Rudolf Noureev, in programma dal 26 al 30 luglio al Teatro Galli. A comunicare i candidati selezionati sono stati Charles Jude, docente della masterclass ospitate negli ultimi giorni nella sala del balletto del teatro, insieme a Daniel Agésilas (presidente di giuria) e Irene Guaraldi (segretario di giuria).



Charles Jude è considerato il principale erede artistico di Noureev, artista di fama mondiale che dopo aver diretto Opera de Bordeaux ha creato una sua Accademia. Un artista in grado quindi di trasmettere il patrimonio di Noureev, fine ultimo del concorso nato proprio per mantenere viva nelle nuove generazioni l’immensa eredità coreografica del più celebre danzatore del XX secolo. Il concorso è curato da Maria Guaraldi e Daniel Agesilas, già direttore del Conservatoire National Supérieur de Paris e realizzato con la collaborazione della Fondation Rudolf Noureev e del Comune di Rimini.



Quest’anno difficile ha permesso la partecipazione sia di candidati europei (il primo anno l’allieva più premiata veniva da Seoul), sia studenti provenienti da ottime scuole private italiane e europee che giovani professionisti da corpi di ballo come La Scala di Milano e dell’Opéra di Parigi.



Durante la serata finale - che si svolgerà il 30 luglio al Teatro Amintore Galli - gli spettatori potranno assistere alle esibizioni di tutti i candidati e di artisti ospiti d'eccezione. La serata vedrà tra gli altri la partecipazione di due Etoiles, Paul Marque e Valentine Colasante nel passo a due della scena del balcone di Romeo e Giulietta di Rudolf Noureev.