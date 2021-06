Ubriachi fradici in sella alle bici: denunciati. Stavano a fatica in piedi

Cronaca

Rimini

| 15:02 - 28 Giugno 2021

Foto di repertorio.

In bicicletta con un tasso alcolemico cinque volte superiore al massimo consentito per legge: due 25enni italiani sono stati denunciati la notte scorsa (tra domenica 27 e lunedì 28 giugno), dopo essere stati fermati sul lungomare Tintori da una pattuglia della Polizia, che aveva notato l'andatura a zig zag dei ragazzi. Una volta scesi dalla sella, i due 25enni barcollavano, mostrando difficoltà nel rimanere in piedi. Il test dell'etilometro ha confermato i sospetti degli agenti, peraltro costretti a far fronte anche all'atteggiamento ostile e poco collaborativo dei ragazzi, al momento di esibire i documenti per l'identificazione.