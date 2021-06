Vede la Polizia e scappa: fermato, era uno spacciatore di cocaina

Cronaca

Rimini

| 15:02 - 28 Giugno 2021

Un 33enne egiziano, fermato con cocaina, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di spaccio dalla Polizia, che lo ha notato ieri (domenica 27 giugno), in via Mosca. Il giovane procedeva a passo spedito e, una volta accortosi della presenza di una pattuglia, ha accelarato ulteriormente, cercando di far perdere le proprie tracce in un parco. Durante l'inseguimento, si è sbarazzato di due smartphone. Una volta raggiunto e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione. Con sé aveva dosi di cocaina e 300 euro, somma ritenuta provento di spaccio.