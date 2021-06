Discoteche chiuse, ma proliferano i balli abusivi. Da Rimini un nuovo appello alla riapertura

Attualità

Rimini

| 14:22 - 28 Giugno 2021

L'assessore del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad interviene sul tema della riapertura delle discoteche, un dibattito che continua a occupare le prime pagine dei quotidiani da giorni. Le discoteche sono ancora chiuse, ma il ballo non si ferma, come ha dimostrato l'episodio del Rave Party "no Mask" organizzato nel lodigiano: "un episodio estremo che tradisce un dato di fatto: le discoteche sono ancora chiuse, ma in campagna, in spiaggia, nei luoghi privati, si balla", evidenzia Sadegholvaad. Situazioni in cui si balla, ma senza controllo e "dove la gestione delle regole di comportamento basilari per la prevenzione sanitaria è affidata alla responsabilità individuale". Con forti rischi di focolai e di trasmissione incontrollata del virus.



E' dunque un controsenso continuare a tenere chiuse le discoteche, dove il ballo è controllato e dove si possono applicare protocolli di sicurezza. "Il settore dei locali da ballo, asse portante dell’offerta turistica e di intrattenimento della nostra Riviera, è in sofferenza da oltre un anno e mezzo e oggi è l’unico ad essere ancora fermo al palo in una stagione che pare essere ripartita di slancio", evidenzia Sadegholvaad. E' una tipologia di attività che richiede cautele, ma, sottolinea, "allo stato attuale è doveroso dare alle migliaia di operatori del settore l’opportunità di riprendere a lavorare, anche alla luce delle situazioni irregolari se non totalmente abusive che si verificano continuamente e difficili da controllare".



Sadegholvaad condivide gli appelli del Silb e degli addetti ai lavori, che chiedono una data certa per la riapertura e indicazioni precise su green pass, contingentamento degli ingressi, tracciamento. "È proprio questo alto standard di sicurezza che si chiede venga adottato dai gestori dei locali ad essere la migliore garanzia per i nostri giovani che hanno il legittimo desiderio e bisogno di tornare a ballare e a divertirsi”, chiosa.