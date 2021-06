Cabaret a Bellaria, tra i protagonisti Gene Gnocchi e Beppe Braida

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:11 - 28 Giugno 2021

Gene Gnocchi.

Torna per l’estate 2021 l’annuale appuntamento con la risata del Bellaria Igea Marina Comics Festival. Tutti i martedì sera dal 29 giugno al 31 agosto saliranno sul palcoscenico di Piazzale Perugia, i più noti artisti e cabarettisti del panorama comico italiano. Divertentissime serate con i maestri della risata, animeranno le serate estive partendo da Andrea Fratellini: ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista; un Illusionista in grado di raccontare la realtà attraverso magie e illusioni e la voce dei suoi pupazzi. Lo show che aprirà la rassegna del Bellaria Igea Marina Comics Festival è in programma per questo martedì 29 giugno alle ore 21.30. Tutti gli spettacoli del Bellaria Igea Marina Comics Festival saranno gratuiti, ad ingresso libero fino esaurimento posti presso il Piazzale Perugia (Bellaria).



A seguire il ricco carnet di appuntamenti prevede l’esibizione di: Gene Gnocchi il 6 luglio; Francesco Damiano il 13 luglio, Beppe Braida il 20 luglio, Bruce Ketta e Max Pieriboni il 27 luglio, Laura Magni e Federica Ferrero il 03 agosto, Max Cavallari (dei “Fichi d’India”) il 10 agosto, Giusy Zenere il 17 agosto, Fabrizio Fontana il 24 agosto e Giancarlo Kalabrugovic il 31 agosto.



Per maggiori informazioni: www.bellariaigeamarina.org – 0541 346808