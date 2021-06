Cinque medaglie per la ginnastica ritmica Riccione alle finali dei campionati nazionali Silver

Sport

Riccione

| 14:08 - 28 Giugno 2021



Un oro, tre argenti e un bronzo per la sezione Ritmica della Ginnastica Riccione nelle finali dei campionati nazionali Silver, svoltisi alla Fiera di Rimini nell’ambito della manifestazione “Ginnastica in Festa”.



In grande evidenza Noemi Bardeggia (LD - Allieva 3), che ha conquistato un bronzo nell’all-round (su 129 ginnaste) chiudendo le qualificazioni con un terzo posto al corpo libero e un quarto posto alla palla. E che in finale si è anche migliorata, laureandosi campionessa italiana alla palla e vicecampionessa al corpo libero. Per lei anche il primo posto nella sommatoria in finale (che non assegna medaglie, ma racconta che è stata la migliore della sua categoria).



Vittoria Rhistova (LA - Allieva 1), la più piccola del gruppo riccionese, 5a su 257 nella sommatoria delle qualifiche, si è laureata vicecampionessa al corpo libero. Sofia Scattolari (LA - Allieva 3), prima al corpo libero e 12a all-round nelle qualifiche su 186 ginnaste, in finale ha centrato una medaglia d’argento.



Nessuna medaglia, ma una grande prestazione, per Caterina Magnani (LE - Allieva 4), che nel livello più alto della Silver ha centrato il miglior punteggio al corpo libero (su 94 ginnaste), 5a nell’all-round e 8a in finale.



Hanno fatto parte della spedizione anche: Jessica Bertuccioli, Alessia Sperindio, Emma Mansueto, Mia Roggi, Carolina Vernocchi, Arianna Valentini, Martina Dagavelli, Sofia Mularoni, Kei Delprete e Marina Saponaro, accompagnate dalle allenatrici Valentini Tamagnini e Linda Pigozzi.



Valentina Tamagnini, responsabile tecnica sezione Ritmica Ginnastica Riccione commenta: “È stata un’edizione di “Ginnastica in Festa” molto numerosa per la Ritmica: ad ogni gara hanno partecipato oltre cento ginnaste, in alcuni casi anche oltre 200. Siamo molto soddisfatte del lavoro fatto durante tutto l’anno e siamo molto contente di come le ragazze si siano comportate in gara anche perché, oltre al numero di partecipanti piuttosto elevato, anche il livello è stato molto alto, quasi da Gold. È stata una soddisfazione concludere la stagione sportiva con queste medaglie”.



Buoni risultati anche da parte della sezione Artistica della Ginnastica Riccione, che ha portato alle fasi finali cinque ginnaste. I migliori piazzamenti sono stati il 6° posto di Mia Severi (LB - Junior 3), l’11° di Gioia Conti (LB - Junior 3) ed il 15° di Bianca Guerra (LB - Senior 1).



“Le ragazze che hanno portato a casa questi risultati hanno fatto bene, qualcun’altra ha commesso qualche errore che non le ha permesso di arrivare alle fasi finali, ma siamo soddisfatti perché il livello della competizione ero molto alto” commenta Ilaria Donini, responsabile settore Silver Artistica della Ginnastica Riccione.



“Tutta la società è orgogliosa dei risultati ottenuti – commenta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione -. Nella sezione Ritmica a dicembre avevamo portato a casa medaglie importanti, con due nostre ragazze diventate campionesse italiane. In questi sei mesi abbiamo confermato questo trend in vari settori dell’agonistica Silver, questo vuol dire che la Ginnastica Riccione sta seguendo un percorso di notevole crescita. Dico con orgoglio che stiamo preparando alcune ginnastiche all’esordio nella sezione Gold. Nell’Artistica ho visto un miglioramento nei piazzamenti rispetto a dicembre. Abbiamo aumentato le ore di allenamento e inserito una nuova allenatrice: Francesca Frisoni. Siamo convinti che da qui al prossimo anno riusciremo a migliorare ancora di più”.