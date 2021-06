Spontricciolo sarà rimesso a nuovo: verde, marciapiedi più larghi e illuminazione a led

Attualità

Riccione

| 14:03 - 28 Giugno 2021

Piazza Spontricciolo (foto di repertorio).



La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità, messo a punto dall'ufficio Lavori Pubblici del Comune, riguardante i lavori di riqualificazione del quartiere Spontricciolo. "Un quartiere che sarà più verde, funzionale e qualificato", spiega l'assessore Lea Ermeti. La riqualificazione, fra i viali Aosta, Vercelli, Arona ed Alessandria, comprenderà nuovi marciapiedi (che saranno allargatI), alberature, illuminazione a led e anche i sottoservizi e la predisposizione di canalizzazioni per futuri servizi come la fibra ottica. "Il proposito è rendere Riccione una città sempre più moderna e vivibile", aggiunge Ermeti.



Il progetto sarà presentato in un incontro ai residenti. "Dopo Spontricciolo, andremo ad approvare le riqualificazioni per viale Bologna e Finale Ligure e quindi per Riccione 2. Un gran lavoro che nel giro di pochi anni ha portato un vero cambiamento nei quartieri della città e un ringraziamento per questa mole di progettazione va prima di tutto all'Ufficio Lavori pubblici del Comune", chiosa Ermeti.