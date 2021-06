Santarcangelo: percorsi protetti per i pedoni in tre vie cittadine, ok della giunta

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:03 - 28 Giugno 2021

Rendering del percorso protetto di via Togliatti a Santarcangelo.



Si amplia la rete dei percorsi in sicurezza a Santarcangelo. La giunta comunale ha infatti dato il via libera a due progetti, la realizzazione dei quali è prevista per i prossimi mesi: il primo riguarda i percorsi protetti delle vie Togliatti, Silvio Sancisi e XXIV Maggio, mentre il secondo è relativo a un tratto di via Trasversale Marecchia a ridosso del ponte sul fiume.



Nel tratto di via Togliatti compreso fra la scuola dell’infanzia Margherita e via XXIV Maggio, è previsto un percorso a raso della lunghezza di 260 metri protetto da fittoni in ghisa. Il tracciato si estenderà per ulteriori 50 metri anche in via XXIV Maggio, mentre in via Silvio Sancisi il marciapiede esistente (lato centro storico) verrà completamente rifatto e ampliato. Inoltre, in corrispondenza della scuola verrà realizzato un marciapiede sopraelevato della larghezza di due metri, mentre sul lato opposto di via Togliatti, la banchina stradale verrà risistemata e bonificata attraverso un intervento che prevede l’asfaltatura e la creazione di una ventina di posti auto. L’esecuzione delle opere, il cui costo è di poco inferiore ai 100mila euro, è affidato alla società in house Anthea, mentre per quanto riguarda la tempistica, la realizzazione sarà ultimata in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.



Fa invece parte dei Cammini religiosi di San Francesco il tratto di percorso protetto previsto in via Trasversale Marecchia fra il ponte sul fiume e l’area di sosta del lago Santarini per il quale l’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 82.235 euro dal Ministero dei Beni Culturali. La finalità del progetto è quella di valorizzare il percorso di interesse storico, culturale e religioso legato alla figura del frate di Assisi, incrementando la frequentazione dei luoghi di pellegrinaggio del Santo con percorsi sicuri nella cosiddetta modalità lenta-dolce, aumentando l’offerta turistica del territorio. Anche per realizzare questo secondo intervento l’amministrazione comunale si avvarrà della società Anthea.



Il vicesindaco Pamela Fussi evidenzia che la messa in sicurezza di via Togliatti è "uno degli obbiettivi per favorire la mobilità lenta, una necessità evidenziata anche dai cittadini interpellati in occasione della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”. “Il tratto di percorso protetto in via Trasversale Marecchia – conclude Fussi – si inserisce invece nel progetto già al vaglio dell’Amministrazione comunale per collegare con una pista ciclabile la frazione di San Martino dei Mulini con il Capoluogo”.